Pokemon Go: esto es todo lo que debes saber sobre el Día de la Comunidad de Gastly

El día de hoy, a través de su cuenta oficial de Twitter, Pokémon Go anunció la llegada del nuevo Día de la Comunidad el cual tendrá como protagonista a uno de los Pokémon más conocidos y queridos por los jugadores y amantes de la franquicia: Gastly.

Which Pokémon has a body mostly made of gas? 👻 It’s Gastly, the runner-up in our recent Community Day poll and July’s featured #PokemonGOCommunityDay Pokémon! https://t.co/AJ9GeKkoSy pic.twitter.com/bMZQmzBSfN