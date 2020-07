Fortnite: la nueva skin del Capitán América ya está disponible para comprarlo

Como hace unos días les contamos en Libero Esports, Epic Games estaba planeando en lanzar un skin inspirado en el mítico personaje de Marvel Capitán América. Pues, ese día llegó. Y aunque se creía que sería el 4 de juliol, Epic Games decidió lanzarlo dos días antes ante la sorpresa de todos.

Armed with his indestructible shield and iron will, Super-Soldier Captain America will take on any obstacle thrown his way.



Grab the Captain America Outfit now! pic.twitter.com/VPHtKhtsqO