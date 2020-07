Juegos de Xbox Series X se presentarán este 23 de julio

Xbox Series X revelará los juegos desarrollados por Xbox Games Studios, el conjunto de estudios adquiridos por Xbox, en una presentación que lleva como nombre "Xbox Games Showcase". La fecha designada para este evento es el día jueves 23 del presente mes a las 11:00am (hora de Perú). Incluso hasta podrían haber anuncios de juegos third-party (ajenos a los estudios de Xbox).

🎮 Xbox Games Showcase

📅 July 23rd

⏰ 9am PT@SummerGameFest Pre-Show at 8am PT with @GeoffKeighley on @YouTubeGaming#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zGr5AnFwic