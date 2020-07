Director de deportes de Tribe Gaming acusado de violación por ex novia

El director de esports de Tribe Gaming, Matt "Nite Light" Jones, ha sido acusado de violación por la ex empleada de Nova Esports y ex novia, Carolyn Wang. Nite Light ha negado las acusaciones.

En un TwitLonger publicado anoche, Wang compartió sus experiencias de estar en una relación con Nite Light. Dijo que los dos comenzaron a salir en 2017. En ese momento, Wang tenía 17 años mientras que Nite Light tenía 21. Este último era gerente de deportes electrónicos para Nova Esports en ese momento.

Dijo que Nite Light la reclutó como gerente de redes sociales para Nova Esports en octubre de 2017, donde fue voluntaria hasta abril de 2018. Más tarde regresó a Nova en noviembre del mismo año y trabajó para la organización hasta julio de 2019.

"Matthew fue mi superior directo en Nova Esports durante todo el tiempo que trabajé / fui voluntario allí, y le informé directamente a él probablemente el 95 por ciento del tiempo ", escribió Wang.

Wang acusó a Nite Light de violarla en un crucero de vacaciones en el Caribe durante el verano de 2018. Ella dijo que el incidente ocurrió cuando los dos se preparaban para cenar con la familia de Nite Light. Según Wang, Night Light inició el sexo y tuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento.

No puedo describir cómo me sentí durante esto adecuadamente con palabras", escribió Wang. "Mi cabeza nadaba con emociones, principalmente vergüenza y dolor, pero también se disociaba de lo que mis sentidos estaban sintiendo".

Nite Light publicó un TwitLonger más tarde diciendo que las acusaciones de Wang contra él son "sin mérito o evidencia".

