Jugador peruano, Pikoro, clasifica a torneo mundial de Street Fighter V

La fase sudamericana del Capcom Pro Tour Online, la competición más importante de Street Fighter V, llegó a su punto más alto el domingo 5 de julio. Fue ese día en donde nuestro compatriota Gonzalo "Pikoro" Castañeda se alzó con el primer lugar en el Bloque D asegurando su presencia en la Capcom Cup 2020 que se disputará en noviembre.

Recordemos que esta competición tuvo que cambiar a un formato enteramente online por causa de la pandemia del COVID-19. Es así que llevarán a cabo varias etapas en diversas regiones desde las cuales los campeones asegurarán su lugar en la Capcom Cup 2020.

El M.Bison de Pikoro causó más de un dolor de cabeza entre sus rivales de la región. A pesar del ventaja numérica de participantes provenientes de Brasil, nuestro compatriota supo hacer gala de la categoría y tenacidad que lo caracteriza para hacerle frente a los oponentes que tuvo enfrente.

La final de la primera etapa sudamericana del torneo fue entre el brasileño Pupillo y Pikoro, que pasó por el grupo de perdedores y ganó las dos series mejor de cinco: una por 3 a 1 y la siguiente por 3 a 0.

We have a Grand Finals Reset!! @PupilloWL (Boxer) is now in the losers bracket with @Pikoroperu (Dictator) Who will win the rest match? Lets find out!!! 📺: https://t.co/TqnNrZqpj3 pic.twitter.com/KK3JbAcMYZ

Pikoro, hace unos minutos, compartió un mensaje para todos sus seguidores a través de Twitter en donde hace una reflexión acerca de su motivación:

I hope with this second time that I reach the most important cup in the world and which was always my dream to arrive, sponsor options appear which is what I really need to get more inspiration and thus represent my South American region and Peru in the CPT :)



 pic.twitter.com/2vM3GZW3zc