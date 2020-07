Usuario gastó 700 dólares de casualidad en suscripciones de Playstation Plus

Las compras online se han vuelto algo bastante usual para la generación actual. Podemos comprar desde artículos del hogar, hasta comida. A pesar de esto, hay una cosa que siempre ha dominado las compras online: la industria de los videojuegos.

Sin duda, comprar videojuegos a través del internet, se ha vuelto algo bastante común en estos tiempos. A pesar de esto, no siempre compramos videojuegos, en algunas ocasiones compramos suscripciones para algún servicio de streaming como Netflix, Spotify o, en este caso, Playstation Plus.

A través de Twitter, un usuario identificado como Zeus reveló que cometió un pequeño descuido y gastó más de 500 dólares en suscripciones de 3 meses para Playstation Plus.

Lo que ocurrió fue lo siguiente: Zeus tenía el control del Playstation 4 conectado al Playstation Plus mientras él se encontraba jugando en la PC.

Durante algunos minutos, su control estuvo comprando de forma automática suscripciones para Playstation Plus gastando aproximadamente 700 dólares y volviéndose un fiel usuario de este servicio hasta el 2031.

El usuario compartió a través de Twitter el siguiente mensaje expresando que era la persona más desafortunada del mundo:

I am officially the worlds dumbest or unluckiest person. I was playing PC all today and in the background my controller was still connected to my PS4 and spam buying psn membership. I wasn’t hacked and I have psn membership to 2031 pic.twitter.com/LKDVfeIKwU