Fortnite: error en desafío de aros flotantes es notado por desarrolladores

Fortnite añadió una tanda nueva de desafíos a completar en su tercera semana. Estos desafíos inclusive fueron filtrados tras la aparición de la actualización 13.20 y trajo consigo también a los desafíos de la semana 4 y 5. Sin embargo, errores han aparecido en donde completar algunos desafíos resulta imposible. Específicamente el de los aros flotantes en Albercas Adormecidas.

Numerosos reportes de fans de todo el mundo han aparecido como protesta al no poder completar este desafío. Lo más común es la ausencia absoluta de estos redondos objetos o incluso la presencia de los aros flotantes pero que no cuentan al tratar de registrarlos.

Los desarrolladores de Fortnite rompieron su silencio ayer en la noche a través de la cuenta "Fortnite Status", una cuenta dedicada al soporte de este juego. En su más reciente tuit se habla con respecto a este inconveniente, donde se indica que la causa sería jugar en una configuración de bajo detalle.

We're aware that Floating Rings for Floating Ring Challenges may not be visible on some platforms with lower settings. (The Rings are still present, however.)



We'll provide an update when we have new information.https://t.co/1Ipwq5Bkb0