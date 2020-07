League of Legends: Riot Games muestra la nueva campeona Lillia [VIDEO]

Después de semanas de especulaciones, Riot Games finalmente confirmó a la próxima campeona de League of Legends, Lillia. Riot anticipó el cervatillo mágico en el Teaser de hoy, mostrando su aspecto, voz y motivo para aventurarse fuera de su bosque. Lillia se lanzará junto en el próximo Festival Spirit Blossom.

El nuevo kit del campeón parece centrado en la naturaleza, con habilidades que utilizan todos los poderes de las flores y la fauna. Pero eso no significa que no hará daño. Cada una de sus habilidades parece enfocarse ofensivamente y Riot Games la menciona jugando principalmente en la jungla.

Varias de sus habilidades dependen de su posicionamiento para causar daño adicional, o incluso daño verdadero en el caso de su Q. Mientras tanto, su pasivo le permitirá marcar a los jugadores golpeados por sus habilidades para un daño adicional, su habilidad máxima le da cierto control de multitudes en forma de un sueño poderoso.

