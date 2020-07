Trama de Far Cry 6 se filtra y también su villano principal

Far Cry 6 parece ser el secreto peor guardado de Ubisoft, esto incluso considerando que su presentación Ubisoft Forward está a pocos días de llevarse a cabo. Luego de ver que este juego apareciera listado en Hong Kong, este vuelve a llamar nuestra atención al aparecer antes de tiempo en la PlayStation Store de ese territorio.

Far Cry 6 page just show up on PS HK Store. 🧐 pic.twitter.com/LXZ1EhGykG