Fortnite: jugadores recibirán XP gratis gracias a un bug [VIDEO]

Uno de los desafíos de la semana 3 de Fortnite consistió en la colección de anillos flotantes en Lazy Lake. Sin embargo, los usuarios se quejaron de una amplia gama de problemas técnicos, mientras que otros con teléfonos de gama baja dijeron que no podían ver ni recoger estos anillos.

La solución que funcionó fue un cambio de dispositivo, y eso es algo que no todos pueden permitirse. Justo ayer, hablamos sobre los desafíos de Fortnite para la Temporada 3, Semana 4 y mencionamos cómo se han parecido más a los que los jugadores habituales están acostumbrados en temporadas anteriores.

Sin embargo, similar al desafío de anillos flotantes de la Semana 3, uno de los desafíos de la Semana 4 les pide a los usuarios que recojan cuatro anillos flotantes en Pleasant Park. Los usuarios nuevamente se quejaron de problemas similares, y Fortnite finalmente respondió.

Bug en el desafio

Mientras que algunos usuarios se quejaron de que los anillos no eran visibles en sus dispositivos, otros dijeron que no podían recogerlos sin importar lo que hicieran. Los usuarios publicaron videos donde caminaron y saltaron a través de los anillos y aún no pudieron recopilarlos.

Muchos usuarios que no podían ver estos anillos todavía intentaron completar la tarea, a pesar de que los anillos eran invisibles, ya que sabían su ubicación exacta. De todos modos, la mayoría de la gente aún no pudo completar esta misión, y ahora, Fortnite ha hecho un anuncio oficial sobre el tema.

We're aware that some folks have issues with collecting the Floating Rings in Pleasant Park. We'll provide an update when we have new information. pic.twitter.com/IaUjeckeRU — Fortnite Status (@FortniteStatus) July 9, 2020

Esto fue en respuesta a los cientos de quejas que recibió sobre la falla. Los usuarios en Twitter rápidamente comenzaron a exigir la finalización automática para todos los jugadores, argumentando que era la única solución correcta para la situación.

Fortnite es conocido por completar automáticamente los desafíos en ciertas situaciones, aunque la última vez que esto sucedió fue en octubre de 2019 con los desafíos fallidos de Creative Curse.

Due to an issue with the Collect Floating Rings at Pleasant Park challenge, we've automatically completed it for all players. — Fortnite Status (@FortniteStatus) July 9, 2020

Epic tampoco tenía una solución alternativa en esta situación. Más adelante en el día, se publicó lo siguiente en Twitter, y el desafío se completó automáticamente para todos los usuarios que no habían completado lo mismo.

Esto significa que si de alguna manera pudo completar esta tarea independientemente del error, no obtendrá el 35000 XP gratis. Sin embargo, si aún no ha podido hacerlo, ya no tiene que preocuparse pues Epic Games lo hará por usted.

