Brawlhalla de Ubisoft disponible pre-registro en Google Play [VIDEO]

La mejor manera de describir Brawlhalla a cualquiera que se lo pierda, es un Smash Bros. gratis. Si aún no has jugado a Smash Bros, no te puedes considerar un gamer. De cualquier manera, los fanáticos de los juegos de lucha estarán encantados de saber que puedes preinscribirte para Brawlhalla ahora en Google Play.

La jugabilidad es como la mayoría de los juegos de lucha estilo fiesta, pero con algunas características adicionales ingeniosas. Hay partidas clasificadas 1v1 y 2v2 para que los luchadores más expertos demuestren su valía.

El juego también incluye cross-plataform, donde puedes invitar hasta ocho personas en todas las plataformas en múltiples modos de juego. Además, hay una sala informal para cuatro jugadores gratis si no has hecho amigos.

Sé que muchos jugadores móviles a menudo se preocupan cuando un juego aparece como free-to-play. Sin embargo, la descripción del juego asegura a los jugadores que no hay ventajas de pago para ganar y que ningún contenido premium afecta el juego.

El juego incluye una rotación semanal de ocho personajes legendarios gratis, y puedes ganar oro para desbloquear más Leyendas jugando cualquier modo de juego en línea.

¿Donde puedo pre-registrarme para obtener el juego?

Puede preinscribirse para Brawlhalla en Google Play ahora mismo. El juego es gratuito, pero hay que esperar y ver algunos IAP cuando se lance el juego.

Hablar de juegos de lucha es algo que podemos hacer de manera larga y tendida. Pero, ver juegos de lucha es algo que solo podemos hacer brevemente antes de querer hacerle lo mismo a nuestros amigos, dentro de un juego claro. Si desea ver un avance, échele un vistazo a continuación.

¿Con quien puedo jugar Brawlhalla?

Como se mencionó anteriormente, Brawlhalla admite el juego multiplataforma con hasta ocho amigos. Pero, ¿qué plataformas admiten Brawlhalla? La lista que mostraremos a continuación incluye cada plataforma que admite el juego de lucha a la fecha.

Playstation 4

Xbox One

Nintendo Switch

Mac

Microsoft Windows

Solo queda esperar que Ubisoft lance el juego de manera oficial para poder poner nuestras manos en el y conseguir los mejores combos en este divertido juego de peleas que sin duda podrá darnos muchas horas de diversión y lo mejor que puede ser con amigos y desde otras plataformas.

