Roblox se alza como el "juego más buscado" en cuarentena

El tiempo de aislamiento social para evitar la propagación de COVID-19 ha sido particularmente beneficioso para la industria de los videojuegos y en ocasiones para los esports. Quedarse en casa con el riesgo latente de aburrirse ha hecho que muchos juegos crecieran en popularidad. Uno de ellos ha sido la plataforma Roblox en prácticamente todo el mundo.



Foto: Compare the Market

Gracias a un análisis de la web Compare the Market, haciendo uso de la herramienta Google Trends, se pudo determinar que millones de usuarios buscaban el término "Roblox" con más frecuencia que otros títutlos alrededor del mundo. El color verde asignado a esta plataforma es el que notablemente predomina en el mapa adjunto.

Es menester aclarar que si bien muchos usuarios buscaron "Roblox" en Google, no necesariamente significa que sea el más "usado". Eso incluso considerando que títulos como Apex Legends, Fortnite, así como también lanzamientos de este año como Call of Duty: Warzone y Animal Crossing, todavía cuentan con una base de fans significativa.

Nos referíamos al inicio a Roblox como una "plataforma" porque es precisamente eso. En esta plataforma en línea se alojan cientos de juegos que son creados por la misma comunidad y que son aprobados por los Moderadores de Roblox para que estos sean disfrutados igualmente por grandes y pequeños.

No hay una edad para comenzar a crear tu propio juego en Roblox, incluso se sabe que hay usuarios que han comenzado a dar sus primeros pasos en la programación creando juegos usando la herramienta Roblox Studio.

Nobody knows gamemaking like @AlvinBLOX , so who better to stream Game Dev Life? Watch him and other streams at 12: https://t.co/0e32uOgjf3 pic.twitter.com/Mcl3KFBcQ0