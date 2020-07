World of Warcraft: cambiar de género será gratis en Shadowlands

La esperada próxima expansión de World of Warcraft, Shadowlands, llegará en el último trimestre del año con ella algunos cambios en el juego. Un representante de Blizzard, habló largo y tendido en una entrevista con el medio Eurogamer, ha comentado que el cobro por cambiar de género será retirado.

Fue John Hight, productor ejecutivo en Blizzard, quien se refirió a la mecánica del cambio de género dentro del juego. Él prometió que todos los jugadores de World of Warcraft podrán cambiar su género, así como también su apariencia, en la barbería.

Actualmente en World of Warcraft es posible acceder a esos cambios mencionados. Sin embargo, esto incurre en un costo de 15 dólares en cada ocasión. La nueva expansión Shadowlands removerá este costo por completo.

John Hight comentó:

Si bien esta mecánica será apreciada por cierta porción de jugadores que adquieran Shadowlands, no se ha aclarado si es que los usuarios que no compren la expansión podrán tener acceso a los cambios en la barbería que Hight mencionó.

