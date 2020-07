Ghost of Tsushima: descarga gratis el tema dinámico del juego

La cuenta oficial de PlayStation compartió con sus seguidores, a través de su cuenta oficial en Twitter, unos códigos para canjear un tema dinámico de Ghost of Tsushima para decorar nuestras PlayStation 4. Los códigos están divididos por región, así que lo mejor es verificar la región de nuestra cuenta antes de proceder con el proceso de canje.

@Shirogohan_5 One week to go! Celebrate with this #GhostofTsushima Dynamic Theme.



Americas: 5NEC-F9N4-75M8

Europe/AU/NZ/Russia/Middle East/Africa/India: 8T2T-CRNJ-FM72

Japan: N4TK-59NH-2LH3

Korea: EM56-NTNC-EHX8

Asia: DHLN-HANF-F6LH Reply #unsubscribe to opt-out. pic.twitter.com/MzGSWxY4KR