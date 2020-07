Fortnite: descarga ya el nuevo pack gratis de celebración en PS4

Epic Games y Sony se han estado llevando muy bien últimamente, y clara prueba de ello ha sido la forma en como Fortnite ha premiado en diferentes oportunidades a los usuarios de PlayStation. Específicamente los suscritos de PlayStation Plus han sido los beneficiados de varios packs de celebración que contienen skins, bailes y hasta alas delta exclusivamente para ellos.

Esta Temporada 3 no ha sido la excepción y desde hoy ha visto la llegada de un nuevo Pack de Celebración de PlayStation Plus. Si bien en esta ocasión no tendremos un skin exclusivo, los tres artículos que podrás añadir a tu inventario son bastante simpáticos. Estos son:

-Ala Delta Estratósfera.

-Emote "Presentamos...".

-Estela "Flechas descendentes".

¿Cómo descargo el nuevo Pack de Celebración de PlayStation Plus (julio 2020)?

Si deseas ser el nuevo dueño del contenido de este pack en PlayStation 4, debes comprobar si es que eres usuario de PlayStation Plus. Saberlo es muy sencillo ya que solamente deberás fijarte que esté presente el símbolo de Plus al lado de tu nombre.



Foto: captura PS4

Posteriormente debes dirigirte a la PlayStation Store y buscar "Fortnite". En español el pack que buscamos debe decir "Fortnite - Paquete de celebración de PlayStation Plus".



Foto: captura PS4

Selecciona el pack y ahora deberás presionar el botón de descarga en la siguiente pantalla. Este se ubica en la parte izquierda y al medio. No te asustes si el botón desaparece luego de haberlo presionado, esa es la señal de que ya es tuyo.



Foto: captura PS4

Y listo, lo único que resta hacer es iniciar Fortnite. El juego te indicará que ciertos items han sido añadidos a tu inventario exitosamente.



Foto: captura PS4

Si bien estos artículos los pudiste descargar gracias a PlayStation Plus, su uso no se limita a esta consola. En caso que inicies sesión con tu cuenta de Epic Games en una PC, Xbox One u otra plataforma; todo tu inventario estará intacto y listo para su uso cuando lo desees. Buena suerte.

