Venden un cartucho de Super Mario Bros por más de 100 mil dólares

Ser fanático de los videojuegos puede ser algo caro pues las consolas y los juegos a veces tienen precios algo elevados para todo público. A pesar de esto, hay algunas personas que suelen pagar precios sumamente altos por algunos juegos únicamente por que son coleccionables.

Resulta que hace unos días se vendió una copia sellada de Super Mario Bros por el increíble precio de $ 114,000 rompiendo de manera significativa el récord anterior del 2017. En donde se vendió el mismo juego por un precio de $30.100.

A sealed copy of Super Mario Bros. just sold at auction for $114,000, which is a new record for the sale of a single game. Bet the owners of the $100,000 one, which is an earlier printing, feel great today. pic.twitter.com/lVdcla8d19