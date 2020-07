No te pierdas el Ubisoft Forward y todos los anuncios que nos tienen preparados

La llegada del Coronavirus, significó la cancelación del E3, el evento de videojuegos más importante y grande del año y en donde las compañías más importantes del mundo realizan los anuncios relacionados a sus próximos videojuegos.

La cancelación de este evento hizo que las compañías decidieran realizar su propio evento online. Uno de los primeros en anunciar el propio fue la compañía francesa Ubisoft que anunció el Ubisoft Forward, un evento donde nos tendrán noticias sobre sus próximos juegos.

Si bien no hay muchos detalles sobre lo que se anunciará en este evento, se sabe que tendremos nuevas noticias sobre Assassin’s Creed Valhalla, incluso veríamos gameplay, Gods and Monsters, Watch Dogs Legion y Rainbow Six Quarantine.

Además, se realizaría el anuncio oficial del recientemente filtrado Far Cry 6.

Save the Date! Join us July 12 for Ubisoft Forward, a fully digital showcase with exclusive game news, reveals and more 🎉 Stay tuned... #UbiForward pic.twitter.com/JLYEyF1YnL — Ubisoft (@Ubisoft) May 11, 2020

- España: 21:00 (12 de julio)

- Ciudad de México: 14:00 (12 de julio)

- Colombia: 14:00 (12 de julio)

- Perú: 14:00 (12 de julio)

- Chile: 15:00 (12 de julio)

- Argentina: 16:00 (12 de julio)

