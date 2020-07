Ubisoft Forward: Todos los anuncios de juegos Watch Dogs Legion, Tom Clancy's, Hyper Scape y más

Ubisoft hizo una gran presentación para todos sus fanáticos mostrando los últimos lanzamientos que están preparando y actualizaciones de otros títulos que ya conocemos. Además, hicieron un repaso sobre alguno de sus esports como Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Veamos todos los juegos presentados a continuación:

Watch Dogs Legion

Llegó más información de este videojuego sobre hackers de corbata blanca y su modo multijugador. En el tráiler presentado muestran un ambicioso juego que añadirá más opciones de rastreo, cooperación, misiones y todo esto en un solo mapa que estará basado en Londres, Inglaterra. Junto al tráiler salió la fecha de su lanzamiento que es el 29 de octubre del 2020 para la próxima generación de consolas.

Brawhalla

El videojuego de peleas gratuito al estilo de Super Smash Bros pronto llegará a dispositivos móviles como son Android y iOS. Con más de 40 de millones de jugadores registrados y una gran cantidad de jugadores en todas las plataformas, donde hay crossplay incluso, está dando el salto a uno de los sistemas más concurridos por los gamers.

Might and Magic Era of Chaos

Otro videojuego para móviles, aquí estamos en uno de tipo estrategia en tiempo real. Nuestro objetivo será crear unidades para enviarlas a la base de nuestros rivales. Aunque el tráiler mostrado es solo cinemático, dentro del juego son totalmente diferentes y la actualización ya está disponible.

Tom Clancy's Elite Squad

Un nuevo videojuego de la franquicia Tom Clancy's está por llegar y en el tráiler mostrado muestra un poco las clases que tendremos a disposición para completar nuestra misión. Parece que es otro juego más del género Battle Royale, pero lo más acertado sería pensar que están buscando combinar elementos de espionaje y sigilo. Les dejamos el traíler.

Hyper Scape

Uno de los juegos de lanzamiento que más ha llamado la atención en estos días es Hyper Scape, que desea hacerse un espacio entre los Battle Royale. Con el anuncio de hoy han liberado la beta abierta gratuita y todos los que deseen probarlo pueden hacerlo ingresando a este enlace.

Assassin's Creed Valhalla

Llegaron más adelantos del nuevo capítulo de Assasin's Creed, esta saga de asesinos que realizan diferentes tareas en tiempos de historia diferentes. Mostrando más del escenario nórdico de los vikingos, podemos viajar en el mundo mediante el uso de botes, vestirnos con la apariencia de la época y más. Aunque, un poco de la sorpresa fue arruinada por filtraciones a comienzos de la semana.

Far Cry 6

El tráiler de presentación quedó estupendo, como si se tratara de una nueva película vimos más de la historia de Far Cry. Giancarlo Esposito será el villano de esta entrega y se muestra como uno despiadado y cruel al ser el presidente de un gobierno sin democracia. Ubisoft ha dejado encantados a varios aficionados por conocer más, su lanzamiento está programado para el 18 de febrero del 2021.

