Sim Racing: los videojuegos que están salvando al automovilismo

Ante la realidad de la pandemia que afecta a la gran mayoría de deportes tradicionales, los videojuegos y las competencias de esports han tomado fuerza como reemplazo a corto plazo. En este proceso se ha develado un enorme interés por esta nueva forma de entretenimiento, incluso una que forman parte de un nicho exclusivo como el del automovilismo. Y así se ha dado paso el crecimiento de las carreras en simuladores digitales; el increíble mundo del Sim Racing.

El Sim Racing no es una disciplina nueva, pues viene desarrollándose desde hace más de veinte años. Pero es recientemente con el advenimiento de PCs de alta gama, consolas y videojuegos como Gran Turismo, Assetto Corsa y Project CARS, además de controles y accesorios cada vez más precisos y detallados, es que más y más fanáticos de los fierros están optando por los simuladores para divertirse y en algunos casos, para incursionar en el mundo de automovilismo.

Es el caso de Joaquín Neuhaus, entusiasta de las carreras y actual competidor en el circuito de Sim Racing bajo el patrocinio de Logitech. “Mi familia y amigos son fanáticos de automovilismo así que formé un equipo. Mi papá hacía off-road; yo opté por el drifting. Y todo comenzó con videojuegos como Need For Speed Underground”, cuenta Neuhaus.

El Sim Racing no solo está manteniendo vivo al automovilismo profesional durante la cuarentena global. Además de armarse ligas en las que corren pilotos profesionales, también se ha generado una nueva forma de entrenarse en casa con el uso de simuladores y hardware especializado, minimizando el alto costo que se asocia con este deporte.

“Existen ligas de Sim Racing en Perú. La mayoría optan por comprar accesorios especiales para Sim Racing como el timón Logitech G29”, detalla Joaquín. “Yo me pasé de la simulación al automovilismo real y fue un paso que me hubiera tomado más tiempo y dinero si no hubiera practicado en un simulador”.



Foto: YouTube Neuhaus Gaming

La comunidad peruana de Sim Racing la tiene clara. En consolas, como la popular PlayStation 4, los reyes son Gran Turismo Sport (Sony Interactive) y Project CARS (Bandai Namco) mientras que en PC el juego más real y flexible es Assetto Corsa, con muchos “mods” para aprovechar. Pero existen otras plataformas como la mundialmente reconocida iRacing que sólo se abren a los corredores virtuales más serios. “Hay sim racers que juegan en sus casas en simuladores de hasta 20,000 dólares y corren profesionalmente en iRacing contra sus ídolos del automovilismo real”, cuenta Neuhaus.

En los meses de julio y agosto Logitech está presentando su torneo G Challenge donde jugadores amateur y profesionales se medirán en competencias de Sim Racing en los videojuegos Gran Turismo Sport y Project CARS 2. Entre los inscritos figuran Enrique Irigoyen y jugadores del equipo VRP, los más destacados en Sim Racing en Sudamérica, además de los 10 “sim racers” más rápidos de nuestro país. Es por eso que Logitech viene dando mayor exhibición y apoyo a talentos peruanos en sus actividades y competencias regionales. Joaquín Neuhaus ya fue confirmado como comentarista de la transmisión oficial del G Challenge.

