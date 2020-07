Age of Empires: jugador argentino hace una "astuta jugada" que le da la victoria

Las partidas clasificatorias al torneo Rey de las Américas de Age of Empires II, dirigido a los jugadores hispanohablantes del continente americano, iniciaron ayer en el transcurso de la noche. NachoAoE, organizador de este torneo, se encargó de la transmisión de las partidas a través de sus canales de YouTube y Twitch.

Nada anticipaba que, durante el encuentro entre Biry (Argentina) y Dark Knight (México), en esta etapa veríamos una de las jugadas más "astutas" y que ha generado reacciones bastante divididas entre la comunidad de Age of Empires de habla hispana.

La partida, con comentarios de Nacho, iba de forma bastante normal con Dark Knight tomando la delantera seguido muy de cerca por el argentino. Sin embargo, a los casi diez minutos de entrar a la Edad Feudal, sucedió algo sumamente inesperado: el mexicano se retiraba voluntariamente dándole la victoria de esta ronda a Biry.

¿Qué sucedió exactamente? Ni el mismo Nacho daba crédito a lo que veía. De hecho, todos los espectadores compartieron el mismo asombro en la caja de comentarios ante la "astuta jugada" de Biry. En el siguiente video podremos ver exactamente lo que pasó, precisamente en 01:02:00.

"Biry: Advanced to Castle Age" (Biry: Avanzó a Edad de los Castillos), fue este texto el que le valió el round a Dark Knight. Así es, Biry lo había escrito en el chat y el mexicano lo interpretó como un mensaje del juego con relación al avance de su rival. Al no mover la mirada por unos segundos para corroborar este supuesto hecho, simplemente se rindió.

Muchos han tachado esta jugada como un "comportamiento anti-deportivo", pero no hay reglas en el torneo que se refieran es este tipo de casos en concreto. Y si algo de consuelo tienen los hinchas de Dark Knight, fue que de todos modos le ganó a Biry en su cuarto encuentro.

Esta jugada ha dado la vuelta al mundo, al punto de hacer conocer la "Argentineada" como lo califica el siguiente tuit:

