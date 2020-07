Hyper Scape: cómo descargar el nuevo Battle Royale de Ubisoft [VIDEO]

Es seguro decir que todos los jugadores ahora están al tanto de los Battle Royales. Desde Fortnite hasta Apex Legends, desde Warzone hasta PUBG, el subgénero FPS ha tenido una buena ejecución de consolas y PC.

Y ahora Ubisoft nos regala otro. Hyper Scape es el último juego que inspira los desafíos del estilo King of the Hill y puedes jugarlo ahora mismo en versión beta abierta. La premisa de Hyper Scape es un poco más "Ready Player One" de lo que cabría esperar.

Desde el avance cinematográfico que apareció en la conferencia Ubisoft Forward, parece que Hyper Scape es el nombre de una versión en línea de la realidad para escapar de un mundo real distópico. En esta realidad virtual, Crown Rush, el modo battle royale, es un lugar donde cualquiera puede convertirse en alguien.

Hazte bueno en Crown Rush y eso cambiará tu vida. Por divertido que sea, también hay rumores de sucesos más siniestros en el Hyper Scape, y parece que esa será la historia que los jugadores descubrirán temporada tras temporada a medida que el juego progresa.

Lo que hace que Hyper Space sea diferente de otros Battle Royales es su configuración vertical condensada y su integración de transmisión.

El primero es un cambio de los extensos campos que tienes que correr en juegos como Fortnite o Apex Legends, ya que se lleva a cabo en París y los niveles suben deliberadamente a los jugadores hacia arriba para aprovechar el cielo en lugar de la tierra.

La integración de transmisión, o Crowncast, de Hyper Scape, es la capacidad de los espectadores de contribuir a eventos que cambian el juego.

Desde el blog de Ubisoft, Crowncast permite a los espectadores impactar los partidos en tiempo real al votar sobre eventos en el juego que afectan a todos los jugadores, como activar la baja gravedad o dar a todos la posibilidad de saltar tres veces por un tiempo limitado.

Los espectadores también pueden ganar recompensas en el juego con solo mirar, y los streamers pueden invitar a los espectadores a divertirse con ellos, a través de Crowncast ".

Es una aventura emocionante en lo que es capaz con Twitch y Battle Royales y puedes descargar la versión beta aquí. Lamentablemente, no hemos escuchado más sobre la fecha de lanzamiento de Hyper Scape, pero llegará en algún momento de este verano.

