Call of Duty: Modern Warfare: conoce las novedades de esta semana

La Temporada Cuatro de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone está en actualmente en efecto y las novedades continúan apareciendo fiel a la promesa del equipo de Infinity Ward. En esta ocasión el blog oficial de Activision nos trae las características que llegarán esta semana.



Foto: Activision

Tengan en cuenta que las características que veremos serán implementadas en sus respectivos juegos durante la semana, así que no son inmediatas. Aparte, es también muy probable que otras características desaparezcan. Sin más preámbulos, veamos las novedades.

Call of Duty: Modern Warfare y Warzone semana 13/07/2020

Los mapas que rotarán en el playlist 24/7 serán Cheshire Park y el siempre popular Shoot House. Esta vez estos mapas contarán con un incremento de integrantes por equipo, haciendo que los combates sean enfrentamientos de 8 contra 8.



Foto: Activision

Tres modos de juego en un bajo un solo nombre: Party Mode Mosh Pit. One in the Chamber vuelve para poner a prueba tu puntería. Gun Game Reloaded estará presente con la variedad de armas acostumbrada y All or Nothing vuelve para saber quien es el jugador más tenaz.



Foto: Activision

Dos nuevos conjuntos llegan a la tienda. El "Hydra Slayer Pack" tiene para tí un arsenal reducido que se compensa con la potencia de fuego que lleva: un sub-fusil MP5 y una ametralladora ligera Holger-26. Por otro lado tenemos el bundle "Rogue Operative" de Syd. Este vendrá con un skin paa esta operadora, un reloj, un skin para el camión, una calling card, un emblema y, lo más importante, un skin para el fusil GRAU en color negro con detalles en rojo.



Foto: COD Tracker

Los torneos continúan en Gunfight. Recuerda llamar a ese amigo que está contigo en las buenas y en las malas para que te acompañe a superar a la competencia. Recuerda que si no ganas, la experiencia adquirida será grande, no te desanimes.



Foto: Activision

Por el lado de Warzone los cambios serán pocos. Se mantiene el modo de Solos, Duos, Trios y Quads en el Battle royale. El polémico modo "Warzone Rumble" sorpresivamente hará su regreso durante el fin de semana. Plunder Trios también estará disponible.



Foto: Activision

