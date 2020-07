FIFA 20: Danilo y Jordan Lukaku Summer Heat, disponibles en SBC [FOTO]

Como es habitual de todos los lunes, EA Sports saca nuevo contenido en el FIFA 20 relacionado al evento Summer Heat, que ha tenido una gran aprobación entre los 'gamers' por su temática y jugadores en SBC.

Para sorpresa de muchos, EA sacó dos cartas muy 'chetadas' para plantillas de la Serie A: Danilo, defensor de la Juventus, y Jordan Lukaku, extremo izquierdo de la Lazio. Acá te decimos cuánto vale cada uno y si merecen la pena.

Igual como ha ocurrido con los choques entre Manchester City vs Liverpool y Real Madrid vs Granada, EA Sports vuelve a sacar otro duelo pero en esta oportunidad en la Serie A. Nos referimos al enfrentamiento entre la Juventus vs Lazio.

El jugador elegido y que estará disponible en SBC será el lateral derecho Danilo, quien presenta unas brutales 'stats' y que, además, es brasileño y su nacionalidad ayuda para hacer link con plantillas híbridas.

¿Cuánto vale hacer a Danilo? Según el portal Futbin, su valor ronda las 123 mil monedas y expirará dentro de seis días. Si la 'Vecchia Signora' gana el encuentro, el brasileño sube a 95 de media.

De otro lado, Jordan Lukaku también está disponible a través de Desafío Creación de Plantillas y cuesta alrededor de 118 mil monedas. Juega de extremo izquierdo y es mejor que Alexis Sánchez Flashback y Lorenzo Insigne IF.

¿MERECEN LA PENA DANILO Y LUKAKU?

Sí, ambos. Danilo por dos razones: es brasileño y porque podría llegar a 95 de media. En tanto, Jordan Lukaku pinta como revulsivo y figura con 4 de pierna mala y 4 de filigrana.