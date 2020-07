Los mejores videojuegos para jugar este 2020 sin necesidad de internet

El género para un jugador está vivito y coleando en el 2020, a pesar de que muchos editores afirman que está muerto y desactualizado. El sentimiento resonó en una gran parte de la comunidad de videojuegos, pero finalmente se ha demostrado que están equivocados ante este pensamiento.

Los editores como EA afirman que el modelo de juegos como servicio es el único modelo sostenible en la actualidad. Algunos de los juegos más exitosos de esta generación han sido los juegos para un solo jugador, y han dominado principalmente los mercados de consolas.

Estos son algunos de los mejores juegos para un jugador que puedes jugar en la PC en 2020.

Death Stranding

Se lanzará el 14 de julio, Death Stranding es un juego para un jugador como ningún otro. El juego tiene un cierto componente en línea, donde puedes ver diferentes estructuras construidas por los jugadores. Sin embargo, no es completamente necesario, y también puedes disfrutar del juego en modo fuera de línea.

El nuevo proyecto ambicioso de Hideo Kojima intenta crear otro género por completo y proporciona una experiencia completamente nueva. Si bien el juego no va a ser la taza de té de todos, es realmente una de las experiencias de juego más singulares que puedas tener.

Con un elenco repleto de estrellas que incluye a Norman Reedus, Mads Mikelsen y Lea Seydoux, el juego es lo más cinematográfico posible.

F1 2020

En la última entrega de la franquicia F1 de Codemasters, los desarrolladores revisan la fórmula F1 estándar con la entrega 2020. La adición del modo 'MyTeam' que le permite tomar el control de su propio equipo de F1 es simplemente brillante.

Desde diseñar libreas hasta uniformes de conductor, el juego te da el control de todo. Es posiblemente el mejor juego de F1 en la historia de la franquicia.

Resident Evil 3 (Remake)

Resident Evil 3 es un excelente remake, muy parecido a las dos entregas anteriores de Capcom. Resident Evil 3 captura la misma magia de terror del original y le da una mejora visual significativa.

El juego te pone en control de Jill Valentine, y es un juego ridículamente divertido. El juego no se detiene durante su tiempo de ejecución, y el Némesis es tan aterrador como has escuchado.

Horizon Zero Down

Horizon Zero Dawn se lanzará en agosto y también será un gran éxito en la PC. El juego era anteriormente una consola exclusiva solo para PS4.

Horizon Zero Dawn es uno de los mejores juegos de PS4, y los fanáticos de las PC están entusiasmados con la posibilidad de jugar Horizon Zero Dawn de Guerilla en la PC con un hardware potente. El motor Decima es magnífico, y los jugadores están ansiosos por probar su hardware con Horizon Zero Dawn.

Doom Eternal

Simplemente no mejora mucho en el género FPS que Doom Eternal. Algunos asumieron que el Doom 2016 sería un acto difícil de seguir y el software id no podrá replicar el rayo en un efecto de botella del reinicio de 2016.

Sin embargo, todas las dudas se hicieron pedazos con Doom Eternal. Ofrece una experiencia aún más agresiva, si eso fuera posible, que el Doom 2016. Doom Eternal es un fuerte contendiente para el 'Juego del año' y es uno de los mejores juegos para PC en 2020.

