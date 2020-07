League of Legends: Riot Games prepara buff para Yuumi en Parche 10.15

Yuumi, anteriormente uno de los mejores supports en League of Legends, está programado para recibir una mejora en la restauración de maná de su pasiva en el parche 10.15, según el diseñador de juego Mark "Scruffy" Yetter.

Esto significa que Yuumi no tendrá que separarse de su compañero de equipo con tanta frecuencia ya que se incrementarán los niveles de restauración. Parece que Riot Games está apuntando directamente al mejoramiento de Yuumi en la fase de alineación, que es esencial para un support.

Además, esto significa que Yuumi podrá usar sus habilidades con más frecuencia. El spam cura, gana escudos, lo que sea. Pero los jugadores de la Liga probablemente esperan que este beneficio no sobrecargue su restauración pasiva de maná hasta el punto de que se vuelva completamente rota una vez más.

Sin embargo, estos no son los únicos beneficios planeados para el parche 10.15.

10.15 Patch Preview.



Starting to shape the worlds meta and focusing on counterplay for Aphelios/Yuumi. Full changes should be ready tomorrow. pic.twitter.com/SQrmAN5KJk