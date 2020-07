Bug en Call of Duty: Warzone te ejecuta en lugar de tu oponente

Call of Duty: Warzone sigue liderando en las preferencias de muchos jugadores alrededor del mundo. Tras un mes del lanzamiento de su Temporada 4, millones de usuarios continúan cayendo vertiginosamente sobre el campo de batalla de Verdansk con el fin de alzarse con la victoria.

Over 60 million #Warzone players.



Thank you for dropping in with us. pic.twitter.com/ugbbrOEmnr — Call of Duty (@CallofDuty) May 5, 2020

Sin embargo, el juego perfecto no existe y los reportes de bugs y glitches dentro de Call of Duty: Warzone aparecen de forma esporádica. Justo cuando uno creía que una mecánica ha sido pulida, un error en otra parte del mapa aparece. Aunque en ocasiones, los errores aparecen fuera de Verdansk, específicamente en el Gulag.

Esto pudo experimentarlo de primera mano el streamer, y caster de la Call of Duty League, Clint "Maven" Evans. Su paso por el Gulag, para luchar por su derecho a volver al campo de batalla, iba a ser rápido ya que él estaba tomando un rol claramente ofensivo ante su oponente de turno.

Prescindiendo del arma asignada en este conflicto, Evans aprovecha que su oponente le da la espalda para acabarlo con un "finisher" con la finalidad de lucirse ante sus espectadores. Sin embargo, grande fue su sorpresa al encontrarse abatido aparentemente sin motivo alguno. En el siguiente video vemos como es que la sorpresa invade al caster cuando se da cuenta que no ha vuelto a la batalla.

Incredible game we are playing here pic.twitter.com/HN48Su0Eqy — Clint Evans (@Maven) July 13, 2020

Evans, tan asombrado como enfadado, pidió explicaciones del motivo de este desenlace. Felizmente sus seguidores en Twitter despejaron sus dudas, pero la respuesta no es del todo satisfactoria:

"Él (el oponente) está sosteniendo un cuchillo arrojadizo mientras lo ejecutabas. Entonces eso lo contrarresta."

He held a throwing knife while you were assassinating, so it got reversed — 𝔾r𝕚z𝕫ʽ (@Grizz72722443) July 13, 2020

Este bug, conocido entre la comunidad de Call of Duty: Warzone, es bastante difícil de replicar. Por lo que no ha sido una tarea fácil reportarlo. Se espera que, con este video como prueba, el equipo de Infinity Ward lo pueda corregir antes que siga afectando a más partidas.

