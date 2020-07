Call of Duty: Modern Warfare: playlist de la semana en función

Infinity Ward, los desarrolladores de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone acaban de comunicar que su más reciente playlist ya se encuentra activo en todas las plataformas donde estos juegos se encuentran disponibles. Ninguna descarga es requerida para ver lo nuevo que nos trae Call of Duty esta semana.

📢Today’s playlist update is now live! #ModernWarfare

- Shoot House and Cheshire Park 24/7

- TDM and KC Remix

- Party Modes! A FFA moshpit featuring Gun Game Reloaded, One in the Chamber, and AoN

- Realism Ground War#Warzone

- Removes BR Stimulus Trios

- Adds Plunder Trios — Infinity Ward (@InfinityWard) July 14, 2020

El ausente de esta semana será Plunder: Blood Money Quads y todo indica que no regresará hasta dentro de un buen tiempo. Al haber sido un modo de juego por tiempo limitado, es muy probable que regrese en un par de semanas si es que el pedido de la comunidad es fuerte en Twitter o en su subreddit respectivo.

-Cheshire Park y Shoot House 24/7: Esta vez estos mapas contarán con un incremento de integrantes por equipo, haciendo que los combates sean enfrentamientos de 8 contra 8.



Foto: Activision

-Party Mode Mosh Pit: este modo incluye tres variantes que rotarán. One in the Chamber vuelve para poner a prueba tu puntería. Gun Game Reloaded estará presente con la variedad de armas acostumbrada y All or Nothing vuelve para saber quien es el jugador más tenaz.



Foto: Activision

-Warzone: los cambios serán pocos. Se mantiene el modo de Solos, Duos, Trios y Quads en el Battle royale. El polémico modo "Warzone Rumble" sorpresivamente hará su regreso durante el fin de semana. Plunder Trios también estará disponible.



Foto: Activision

Al ingresar Plunder Trios en el playlst del battle royale, se ha tenido que retirar el modo Plunder: Blood Money en Quads. Muchos fans de este modo esperan su regreso y ya están haciendo escuchar su voz a través de las redes sociales y el subreddit de Call of Duty: Warzone.

