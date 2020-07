PlayStation 5: no pagarás por estos juegos si los tienes en PS4

PlayStation 5 fue revelado hace poco más de un mes en una presentación que causó diversos tipos de reacciones entre las personas que esperaban conocer más de la nueva consola de Sony. Si bien nos quedamos con las ganas de conocer detalles más concretos con respecto a su fecha de salida o su precio, algunos desarrolladores desean que el impacto en nuestro bolsillo no sea tan severo.

¿Cómo se piensa lograr esto? Pues de la misma forma como Xbox también lo tiene planeado con su "Smart Delivery": en caso de poseer la versión de cierto juego en PS4, no tendrás que comprarlo de nuevo para PlayStation 5, sino que será mejorado de forma completamente gratuita.

Esta característica no es el estándar en la industria de los videojuegos, así que se espera que los grandes publishers como Ubisoft, EA, Square Enix y más puedan adoptarlo. Si bien por el momento PlayStation no ha publicado una lista oficial, se sabe que algunos títulos third party tendrán una mejora gratuita en PlayStation 5 si ya los tienes en PS4.

Veamos entonces la lista de los 10 juegos en los que podrás ahorrarte unos buenos dólares.

-Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft).

-Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red).

-Destiny 2 (Bungie).

-DiRT 5 (Codemasters).

-Far Cry 6 (Ubisoft).

-FIFA 21 (Electronic Arts).

-Madden NFL 21 (Electronic Arts).

-Marvel's Avengers (Square Enix).

-NBA 2K21 (2K Games).

-Watch Dogs Legion (Ubisoft).

Solamente en el caso de los juegos de deporte de EA, el canje se podra llevar a acabo antes de la salida de FIFA 22 y Madden NFL 22. Otra aclaración merece NBA 2K21, la cual podrá recibir una mejora gratuita si es que se adquirió la "Mamba Forever Edition".

Cabe mencionar que si tienes los discos de estos juegos, deberás adquirir la PlayStation 5 que tenga lectora de discos para poder acceder a la mejora gratuita. Es decir, que el disco será tu "llave" para poder jugar.



En el caso de los juegos digitales será más sencillo, ya que solamente harás un "upgrade" a la versión de siguiente generación a través de la PlayStation Store y podrás jugar en cualquiera de los dos modelos de PlayStation 5 que estarán disponibles a fin de año.

