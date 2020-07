Call of Duty: Warzone: "Warzone Rumble" vuelve desde hoy

Durante la semana el equipo de Infinity Ward reveló las novedades que llegarán a su battle royale Call of Duty: Warzone. Entre los modos añadidos a su playlist (y retirados) se reveló que "Warzone Rumble" regresará durante el paso de este fin de semana.

Este modo enfrenta a dos equipos (50 contra 50) en una lucha que tomará lugar en cierta porción del mapa al azar. Con un estilo rápido y frenético, este modo se centra en la acumulación de bajas para obtener a un equipo ganador. Este modo hizo su debut junto con la Temporada 4 el mes pasado.

Este modo ya se encuentra disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4 desde este momento. Esto no ha sido casualidad ya que ha aparecido a tan solo unas pocas horas antes que inicie el fin de semana con experiencia doble tanto en Call of Duty: Modern Warfare y Warzone.

Expand your squad and jump into large scale Team Deathmatch in #Warzone Rumble, live now across all platforms! — Infinity Ward (@InfinityWard) July 17, 2020



Foto: captura PS4

La comunidad de Call of Duty: Warzone en contra de Warzone: Rumble

Sobre el papel la premisa suena bastante bien, es más, hasta Fortnite cuenta con un modo parecido. Sin embargo, en la ejecución, Warzone Rumble no resultó entretenido y mucho menos divertido. Muchos jugadores, la mayoría muy vocales en redes sociales, han hecho sentir su parecer al respecto.

Basta con solo darse una vuelta por Twitter para encontrar la opinión de las personas con respecto Warzone Rumble. Aquí un usuario, la semana pasada, esta bastante ofuscado por su inclusión en favor de Plunder.

"Warzone Rumble podría ser en realidad el peor modo de juego que haya experimentado en la historia de Call of Duty. Incluso peor que Spectre (Bounty Hunter/Blackout). Por favor, desháganse de eso y traigan de vuelta Plunder."

Warzone Rumble might just actually be the worst game mode I've ever played in COD history. Even worse than Spectre (Bounty Hunter/Blackout). Please just get rid of it and bring back Plunder. — Casey Breeden (@CaseyBreeden5) June 16, 2020

Algunos reconocen que en este modo los francotiradores son una fuerza a tener en consideración y que pueden llegar a ser irritantes.

"Los francotiradores son realmente la peor parte de Warzone Rumble. Este modo me causa ansiedad, pasan muchas cosas a la vez LMAO. Piensas que tienes un tiro despejado y ya te están fusilando..."

Snipers really the worst part about Warzone Rumble. This mode be giving me anxiety, too much going on lmao



You think you got a clear shot and they lighting your ass up smh — Jordan (@JordanDelgado_1) June 21, 2020

Si bien no se le puede echar toda la culpa a Infinity Ward por querer innovar y mantener fresco el juego, hay que reconocer que las críticas han estado a la orden del día desde el primer momento del lanzamiento de este modo.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!