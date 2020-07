Xbox Series X no tendrá juegos exclusivos "en los próximos años"

El último trimestre del año se acerca y el equipo verde continúa hablando al respecto de las maravillas técnicas que se pueden alcanzar usando Xbox Series X. El blog de Xbox ha estado bastante activo estos últimos días poniendo sobre la mesa temas como la velocidad y la potencia de su futura consola.

Sabemos que estamos frente a una gran máquina, pero esta no es nada sin juegos. De hecho, ayer el líder de la división Xbox dentro de Microsoft, Phil Spencer, habló un poco con respecto a ello y aclaró que " Todos los juegos se verán y jugarán mejor en Xbox Series X [...]".

Esta declaración ha hecho eco en muchas personas, sobre todo teniendo en cuenta que falta menos de una semana para conocer los juegos que llegarán a Xbox Series X. Esto será gracias a una presentación que será transmitida a todo el mundo.

Uno de los puntos que también llamó la atención fue el acápite de "No tendrás que cambiarte a la próxima generación". Así es como Spencer explicó este punto:

"Queremos que todos nuestros jugadores de Xbox prueben todos los títulos nuevos de Xbox Game Studios. Por esta razón, los juegos de Xbox Game Studios que lancemos en los próximos años —como Halo Infinite— estarán disponible y se jugarán increíblemente en Xbox Series X y Xbox One. Así no tendrás que cambiar a Xbox Series X desde el lanzamiento para jugar títulos exclusivos de Xbox."

Eso quiere decir que en los primeros años de Xbox Series X, este compartirá títulos con Xbox One. Así que los títulos desarrollados SOLAMENTE para Series X aparecerán más adelante durante el paso de la siguiente generación. Pero eso sí, la mejor experiencia se encontrará en su nueva consola e incluso nos podremos ahorrar algunos billetes si usamos el Smart Delivery.

¿Qué es Smart Delivery de Xbox?

Esta característica te asegura que ciertos juegos, adquiridos en Xbox One, hagan una transición a la futura Xbox Series X de forma gratuita. Eso quiere decir que, aunque hayan dos versiones del mismo juego para las dos consolas, solamente tendrás que comprar una.

Por ejemplo:

Si poseo actualmente una Xbox One y Cyberpunk 2077 ya está disponible para compra, puedo jugar en mi actual consola tranquilamente. Ya cuando llegue el momento de adquirir una Xbox Series X, no tendré que comprar el juego para esa consola, solamente tendré que usar la copia que ya poseo.

¿Qué juegos de Xbox One contarán con Smart Delivery?

La disponibilidad de esta característica no será algo que le impondrá a los desarrolladores o publishers. Los estudios que no formen parte de Xbox Game Studios, tienen la posibilidad de aprovechar o no esta característica.

La primera lista de juegos que contarán con Smart Delivery es como sigue:

-Assassin’s Creed Valhalla.

-Call of the Sea.

-Chorus.

-Cyberpunk 2077.

-Destiny 2.

-DiRT 5.

-Gears 5.

-Halo Infinite.

-Metal: Hellslinger.

-Scarlet Nexus.

-Second Extinction.

-The Ascent.

-Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

-Yakuza: Like a Dragon.

Esta lista puede aumentar en los próximos meses y estamos seguros que muchos usuarios de Xbox, antiguos y nuevos, le darán la bienvenida a esta novedosa característica con los brazos abiertos.

