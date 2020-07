Gamer Girl: creadores retiran tráiler y emiten un comunicado

Gamer Girl, una nueva aventura en FMV (full-motion video), fue revelado hace unos días con un tráiler que dejaba bien en claro el tipo de juego que este iba a ser. Sin embargo, esto no le ha gustado para nada a cierto grupo de personas, las cuales no dudaron en alzar su voz de protesta por el "comportamiento tóxico" al que este juego se refiere en la segunda mitad de su video promocional.

El mencionado tráiler se ha puesto como "privado" en el canal de PlayStation y de Nintendo; pero el canal oficial de Xbox en Europa aún lo mantiene. Curiosamente este canal, ante la oleada de comentarios negativos acerca de Gamer Girl, se ha manifestado en los comentarios:

Si bien también existen comentarios positivos con respecto al tráiler de Gamer Girl, los comentarios que más se han hecho notar son los negativos. Estos provienen, en su mayoría, de streamers femeninas que han tenido que lidiar con situaciones parecidas en el pasado. Como Meg Turney quien, hace dos años, estuvo en peligro a causa de un "stalker" que entró en su casa y que después se mató para evitar las consecuencias de sus actos. Ella comentó:

This is sooooo ridiculously gross. The trailer @Slasher posted (it’s gone now) literally made me feel sick. This is a reality so many of us have to live every day and you’re making it a fucking shitty FMV experience? Take several seats, you tactless cunts. https://t.co/CZjFNsKMOK