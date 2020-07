¿Como se puede jugar Mario Kart Tour en modo horizontal? [VIDEO]

Nintendo ha anunciado que el soporte para jugar en modo horizontal finalmente llegará a Mario Kart Tour, junto con un esquema de controles completamente renovado que les resultará familiar a aquellos que han jugado una de las entradas de consola o de mano de la serie.

Sin embargo, Nintendo no ha anunciado los detalles de este nuevo esquema de control, y el avance, que Nintendo mostró en Twitter y que puede ver a continuación, ofrece algunas pistas.

Dada la falta de botones en pantalla presentes en el avance, aparte del conocido botón "dirigir", esperamos que el paisaje se reproduzca de manera muy similar al modo existente. Deslice el pulgar por la pantalla para desplazarse y toque o deslice en cualquier lugar para usar un elemento.

Sospechamos que la única diferencia real estará en cómo sostiene su dispositivo, horizontal sobre vertical. Nintendo hizo el anuncio por Twitter, pero aún no ha confirmado una fecha de lanzamiento.

Un popular filtrador de Mario Kart Tour sugirió que la actualización llegará el 21 de julio de 2020. Sin embargo, Nintendo no ha confirmado esto, por lo que lo tomaríamos con una pizca de sal por ahora.

Here's a sneak peek at some of the content that's planned for the next #MarioKartTour update. Players will have the option of racing in either the existing portrait mode or the new landscape mode! Landscape mode includes a new control layout, so find your favorite way to play! pic.twitter.com/KchRRfnGtj