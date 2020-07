Niño se gasta $ 20,000 de los ahorros de los padres en Twitch

Un padre abatido ha acudido a Reddit en busca de asesoramiento después de que su hijo menor se gastara miles de dólares de sus ahorros de toda la vida en suscripciones y donaciones en la plataforma Twitch.

Según la publicación de los padres, su hijo, cuya edad no se revela pero se describe como "menor", gastó $ 20,000 de sus ahorros en Twitch, principalmente a través de donaciones, pero también a través de suscripciones.

El padre, que dice que su hijo había limpiado sus cuentas bancarias en solo 17 días, se había contactado con el servicio al cliente de Twitch y Amazon hace dos semanas, pero aún no había recibido una respuesta y estaba pidiendo consejo al subreddit de Twitch.

El consenso general fue que el padre debe comunicarse con su banco en lugar de con Amazon o tratar de comunicarse con serpentinas individuales. En los comentarios del hilo, el padre revela que se habían suscrito a cinco canales de Twitch, de acuerdo con sus extractos bancarios.

Esto incluyó tres streamers de Fortnite y dos atletas conocidos que son ávidos streamers en Twitch. "Uno es un jugador de la NBA y el otro es un jugador de la NFL", dice el padre. "Los otros tres que él [el niño] dijo son streamers populares".

Un comentario posterior revela que el jugador de la NBA será Meyers Leonard de Miami Heat y la estrella de la NFL será Kurt Benkert de los Atlanta Falcons. Los tres streamers "populares" todos resultaron ser streamers de Fortnite.

Uno fue Turner Tfue Tenney, el streamer activo más seguido en Twitch, el segundo fue Gorb, que tiene 88,000 seguidores en la plataforma, y el tercero fue Soleil Ewok Wheeler, el streamer sordo de 14 años que a pesar de ser conocido, no ha transmitido en Twitch desde 2019 después de mudarse a Mixer.

Sin duda hay que escuchar a los padres en este tipo de casos que ciertamente no están solos cuando se trata de historias de gastos no regulados al no conocer lo que hacen los niños en plataformas y videojuegos. Hay innumerables historias de niños que acumulan enormes facturas en juegos como FIFA y Roblox.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!