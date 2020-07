Prince of Persia vuelve en una forma que nadie esperaba

Prince of Persia, la legendaria franquicia de videojuegos de plataformas, volverá este año con una experiencia de Realidad Virtual (VR) para locales comerciales. Ubisoft, actual dueño de esta franquicia desde más de quince años, anunció que esta experiencia tendrá el formato de los famosos escape room que han ganado mucha popularidad entre el público.

Esta experiencia VR de Prince of Persia estará ubicada en la misma línea de tiempo vista en la trilogía de juegos de "Las Arenas del Tiempo". Recordemos que estos juegos estuvieron disponibles PlayStation 2, Xbox y GameCube desde el año 2003.

¿De qué trata esta experiencia VR de Prince of Persia?

La premisa de esta nueva aventura de Prince of Persia girará en torno a la Daga del Tiempo (Dagger of Time). Esta daga tiene el poder de manipular el tiempo al punto de poder retrocederlo, pausarlo y acelerarlo. Esas mecánicas justamente son las necesarias para resolver los puzzles propuestos dentro del escape room.

Este nuevo juego de Prince of Persia tiene soporte 2, 3 o 4 jugadores. Ellos tendrán que cooperar para resolver los puzzles para escapar exitosamente de la Fortaleza del Tiempo.

Ya adentro de dicha fortaleza los jugadores podrán explorar, escalar (en VR) y usar la Daga del Tiempo. Solamente un jugador podrá usar esta daga para hacerle frente a los retos de Kaileena, emperatriz del tiempo, que busca sembrar el caos al liberar a sus monstruos de arena.

Al necesitar varios visores VR en simultáneo, un port de uso doméstico de esta experiencia por el momento no está considerado. Se sabe que en varios puntos de Europa hay lugares para disfrutar de las experiendias VR de Ubisoft, sin embargo es bastante improbable que lleguen a nuestro territorio sobre todo teniendo en cuenta la actual situación de distanciamiento social.

Honestamente nadie esperaba que Prince of Persia regrese de esta forma. Las atracciones VR de Assassin's Creed, Beyond Medusa’s Gate y Escape the Lost Pyramid, han resultado ser un buen negocio para Ubisoft. ¿Acaso veremos el regreso de la franquicia Splinter Cell en ese estilo? Solo el tiempo lo dirá.

