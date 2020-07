Twitch: Pokimane habla sobre los rumores de su noviazgo [VIDEO]

Imane Pokimane Anys es un popular streamer de Internet con 5,3 millones de seguidores en Twitch y más de 5 millones de suscriptores en YouTube. Tiene 24 años y tiene un patrimonio neto de más de $ 3 millones a su corta edad.

En el pasado, Pokimane ha estado involucrado en bastantes controversias, y ha perdido carisma en vivo muchas veces. Además, sus admiradores a menudo se llaman simps, que es un término de la jerga para los hombres que son abiertamente sumisos hacia las mujeres.

De todos modos, su crecimiento ha sido constante en los últimos meses, mientras que recientemente se unió a Cloak como Socia y Directora Creativa. En este artículo, miramos los rumores que afirman que Pokimane ha estado mintiendo acerca de tener un novio.

Antes de profundizar más, déjanos entender por qué la gente podría pensar que Pokimane ha estado mintiendo acerca de tener un novio. En el pasado, varias streamers se enfrentaban al hate de la gente cuando publicaban contenido con sus novios o parejas.

Para empezar, se supo que la streamer canadiense STPeach perdió seguidores, y generalmente recibe muchos comentarios llenos de odio, cada vez que publica contenido con su esposo asiático, Jay.

Algo similar le había sucedido a la chica de OK Boomer, Neekolul, quien vio a miles de fanáticos dejar de seguirla dentro de las 72 horas de haber revelado que tenía novio. Al igual que estas dos estrellas femeninas, Pokimane siempre se ha dicho que tiene una base de admiradores que consistía principalmente en simps.

En mayo de 2020, el YouTuber y streamer Keemstar se metió en un altercado con Pokimane y publicó lo siguiente. Como puede ver, esto fue en respuesta a la última instando a sus seguidores a dejar comentarios negativos en la cuenta de YouTube de It’AGundam después de que publicara un video satírico sobre sus fanáticos.

Imagine having a boyfriend but acting like you single online so sad lonely guys donate money to your twitch stream.



That’s so fake & pathetic!