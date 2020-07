Fortnite: Streamers que olvidaron apagar sus cámaras [VIDEOS]

Hace unos días, vimos algunos incidentes divertidos que resultaron de Youtubers de Fortnite olvidando que estaban transmitiendo en vivo. En este artículo, hemos querido recopilar este tipo de incidentes que sin duda nos arrancaron más de una carcajada.

Ali-A

Ali-A no es una estrella de Fortnite. Esto a pesar del hecho de que transmite Fortnite principalmente. Alaister Aiken comenzó a transmitir mucho antes de que apareciera Fortnite. Hacia el principio, formó parte de la comunidad de Call of Duty del Reino Unido e incluso jugó y transmitió Pokemon Go.

Al principio, Ali-A llamó a su canal de YouTube "Matriox". Teniendo en cuenta que comenzó en 2009, es uno de los primeros jugadores / streamers en alcanzar la fama principal. El incidente del que deseamos hablar tiene más que ver con un error de software de transmisión.

Como puede ver en el video a continuación, trató de transmitir un archivo en particular arrastrándolo al software, pero eso termina en una falla que arruina la transmisión durante varios segundos.

Varios clips de sus videos aún no publicados, y fotografías personales comienzan a aparecer en la pantalla para que miles de espectadores las vean.

NINJA

En este video, se ve cansado y como su hubiera estado en una tremenda fiesta, y bueno, probablemente lo estaba. Ninja parece no tener idea de que realmente está transmitiendo, y parece que necesita un poco de hidratación.

Al final, se da cuenta de su seguimiento, y exclama esto: "Literalmente no quise hacer clic para comenzar a transmitir". Mira a su alrededor aturdido y luego grita sorprendido. Hilarante, si nos preguntas.

Corinna Kopf

Corinna Kopf es una estrella estadounidense de Youtube e Instagram que en el pasado también transmitió Fortnite. Los fanáticos podrían recordar su relación y la de Tfue que terminó en julio de 2019. Lo que los fanáticos también pueden recordar es el pequeño incidente de Twitch que la dió BAN permamente de la plataforma.

En el video a continuación, puede ver que parece haber olvidado que la cámara debe apagarse, y se quita rápidamente la sudadera después de agradecer a sus fanáticos. Lo que sucede después de eso es mejor visto, que escrito. Fue baneada de inmediato, pero no antes de que ocurriera el siguiente incidente:

Dakotaz

Dakotaz también es otro YouTuber popular que debe gran parte de su éxito a Fortnite. Actualmente, tiene alrededor de 2.98 millones de suscriptores en YouTube, y otros 4.4 millones de seguidores en Twitch. Es uno de los pocos streamers que transmite más Fortnite y probablemente también sea uno de los más hábiles.

Sin embargo, el incidente del que queremos hablar tiene poco que ver con la habilidad y es francamente hilarante. Un día, mientras estaba transmitiendo, Dakotaz se encontró completamente intoxicado y luchó para mantener la cabeza en la mesa. Finalmente se extiende, y bueno, ¡se desmaya!

