Twitch lanza un canal exclusivo para los deportes [EN VIVO]

Twitch puede especializarse en deportes electrónicos y juegos, pero eso no ha impedido que se meta en el mundo de los deportes, aunque no estamos seguros de por qué alguien querría verlos cuando tienes League of Legends y FIFA para rascarte la picazón.

En cualquier caso, Twitch ha lanzado un canal deportivo específico para todos los que nos gusta ver cualquier cosa, desde UFC hasta fútbol (eso es fútbol para aquellos que están por encima de nuestros amigos en el estanque).

Twitch.tv/twitchsports está diseñado para ayudar a los usuarios a encontrar los deportes que quieren ver cuando quieren verlos.

En un mundo cada vez más en línea, un mundo donde los eventos en vivo han sido cambiados por COVID-19, las personas tienen que ver sus torneos y competencias favoritas en línea. El nuevo canal de Twitch ayudará a dirigir a las personas que no conocen bien la plataforma y les mostrará a todos lo que sucede en Twitch ese día.

Cuando haces clic en el canal, te mostrará las transmisiones destacadas del día, así como algunos creadores de Twitch que también se especializan en eventos deportivos.

La descripción del canal dice que Twitchsports está "dedicado a ayudarlo a encontrar y seguir las mejores transmisiones deportivas en Twitch. Utiliza la extensión de transmisiones destacadas para ver lo que está en vivo y lo que está por venir en el mundo de los deportes y la lucha libre en Twitch ".

Actualmente, se destacan el canal UFC, el canal Arsenal y la NBA. El canal también aloja su propio contenido y redirige a las personas a otros lugares, pero está diseñado principalmente como el centro de Twitch para decirle qué deportes están sucediendo y dónde.

