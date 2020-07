Twitch: Sweet Anita recibe mensajes de amenazas de muerte en directo

Internet, de ninguna manera, ya es un lugar seguro. Los informes de violaciones de seguridad, piratería informática, acoso cibernético asedian el lugar al que la mayoría de los internautas llaman hogar.

Sin embargo, este no fue el caso durante los primeros días de la World Wide Web. Un avance rápido hasta 2020, la definición misma de Internet ha cambiado hasta cierto punto. En esencia, promete conectividad, pero las etiquetas junto con esa promesa son un riesgo, que a veces podría incluso poner en peligro la vida.

El acecho, tanto en línea como fuera de línea, es un delito que ningún individuo merece pasar. En el caso de una streamer de Twitch de variedades "Anita", un acosador no identificado ha estado continuamente amenazando de muerte al transmisor.

El transmisor de 29 años cuenta con más de 920,000 seguidores en Twitch y miles más en otras plataformas de redes sociales. Poco después de que la noticia de que su acosador se volviera viral, los seguidores de Anita le aconsejaron que se quedara adentro y le sugirieron que agarrara un arma para protegerse.

women have been killed by men who were repeatedly reported to the police between 2015 and 2018 according to this article. https://t.co/hMUxL37Evb

El acosador anónimo, que aún no se ha identificado, dejó mensajes desconcertantes en su transmisión en vivo que son suficientes para sacudir el suelo bajo los pies y hacerla temer ante cualquier duda en cualquier situación.

He stated this publicly last stream. Last time he left messages like this he sat outside my house waiting for me to come out all day, then followed me to a shop. When I asked if he was armed he silently smirked and then chased me. Two men had to grab him so that I could escape. pic.twitter.com/AK8HZpJoTs