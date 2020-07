Free Fire: nuevo personaje se llamará Jai y estas son sus habilidades

Se espera que la actualización OB23 de Free Fire se implemente pronto y todos los jugadores de la comunidad la están esperando. Antes de que la actualización pueda implementarse, Free Fire ofrece de manera responsable a los jugadores algo emocionante, como nuevos personajes, Skins y pequeños cambios.

La parte más interesante de la próxima actualización de Garena Free Fire son las filtraciones que han salido recientemente. Los jugadores indios se sorprenderán al saber que el Dios griego de Bollywood, Hrithik Roshan, hará una entrada salvaje en el juego.

Las recientes filtraciones de Free Fire han revelado que el guapo pedazo de b-town va a incendiar el juego, ya que está listo para hacer una aparición en el juego. No es la primera vez que los personajes de la vida real vienen al juego, ya que sabemos que DJ Alok y Jota ya han marcado su presencia en él.

El hecho más interesante y alucinante es que las filtraciones de la actualización de Free Fire revelan que el personaje de Hrithik Roshan en Free Fire será nombrado como Jai. Los nombres reales de los personajes de la vida real no se usan en el juego y es por eso que se llamará Jai.

Jai es un nombre con el que el actor de War ha hecho muchas apariciones, como en Kites y Bang Bang. Al igual que su personaje en Bang Bang, Hrithik Roshan en Free Fire, vendrá a este juego como agente de SWAT.

