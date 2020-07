PlayStation Plus: usuarios reportan regalo de 10 dólares para juegos

PlayStation está celebrando este mes el décimo aniversario de su servicio de suscripción pagado PlayStation Plus. Con el ánimo de hacer partícipe a los usuarios de este primer decenio, el ofrecimiento de juegos gratis se incrementó este mes. Tres juegos, en lugar de los dos acostumbrados, podrán ser disfrutados por todos los suscriptores de Plus.

Sin embargo, algunas personas en distintas partes del mundo señalan la aparición de un mensaje extraño en sus bandejas de entrada en PlayStation 4. Un regalo de 10 dólares podrá ser añadido a la cuenta del usuario que lo reciba (en caso de aceptar) con la finaliad de comprar algún juego. ¿Es esto verdad? ¿Se tratará de un engaño? ¿"Phishing" a través de PS4? Pronto esas dudas serían desestimadas.

Resulta que sí, efectivamente, PlayStation está regalando a algunos usuarios un crédito de 10 dólares en la PlayStation Store. Muchos usuarios han reportado con extrañeza la veracidad del regalo y que no hay "truco" ni tampoco algún detalle o "letra pequeña" a leer. El crédito se agrega inmediatamente luego de aceptarlo.

Contrario a lo que uno podría imaginar, este presente no está limitado a solo una región del mundo. Usuarios del Reino Unido han podido recibir 10 libras (la moneda local allá) sin mayor inconveniente.

“Just got a notification on PS4 giving me free £10 credit to use in the store. It's a 10 year anniversary gift for PlayStation plus” - thanks to Ian - Full post > https://t.co/wTIT6vO3cN pic.twitter.com/pnHKhI6Cfg