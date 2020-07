Conoce el Tesla Modelo 3 que llegará al PUBG Mobile de China

Tesla, es una de las empresas más conocidas e innovadoras en la actualidad. Fundada por Elon Musk, la empresa se dedica a la fabricación de coches bastante interesantes y particulares.

Eso no es todo, y es que la empresa de Musk, tiene una alianza estratégica con Game of Peace, conocido por la ser la versión de PUBG Mobile para China para poder, lanzar en el Battle Royale, su sistema Tesla Arcade. El cual permite incluir los vehículos de la marca en diferentes juegos.

Tesla Gigafactory Shanghai received a mysteries package at midnight. It was airdropped right in front of our door. Want to know what surprise it held inside? Find out in Game of Peace. Explore Giga Shanghai’s Model 3 and have fun! pic.twitter.com/fCHX5MU9Qy