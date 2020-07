Resident Evil Village estrenaría su próximo tráiler en agosto

Resident Evil Village (Resident Evil 8) se reveló como una certeza durante la presentación de PlayStation 5 en el mes de junio. Capcom se ha mantenido en silencio desde entonces, pero parece que el hermetismo no les durará mucho según lo que indica el "insider" de Resident Evil conocido como "Dusk Golem". Al ser consultado acerca de la fecha en la que podremos ver más contenido de Village, el insider respondió:

I feel like this shouldn't be very surprising as Capcom already has said there'd be more RE8 stuff in August, but yes there will be a new RE8 trailer next month, along with some other things. https://t.co/0P1z513Hez