Juegos de PS Plus para agosto revelados y podrás jugar uno desde mañana

Los juegos gratis de agosto para los suscritos a PlayStation Plus acabar de ser anunciados. Los usuarios de PlayStation 4 podrán descargar dos títulos bastante diferentes entre sí y que les garantizarán horas de diversión en las actividades que estos proponen.

Por un lado tenemos un juego de guerra con lo último en tecnología (al menos en el momento de su lanzamiento) y por otro lado un colorido battle royale que no se ve para nada como algún otro ofrecimiento actual. Veamos a detalle lo que nos espera.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Sobrevive a una serie de divertidos retos hasta que quede un vencedor en este colorido multijugador online para 60 personas. Pon a prueba tu temple en brutales enfrentamientos o desafíos cooperativos donde solo el equipo ganador avanza a la siguiente ronda.

Inclínate, rebota y ábrete camino por hilarantes obstáculos basados en la física: desde atravesar puertas a balancearte en gigantescas sierras o correr por montañas llenas de trampas. Agrégale un toque de estilo a tu Fall Guy personalizándolo con todo, desde elegante costura hasta moda prehistórica.

Cabe resaltar que este juego es de estreno. Llama bastante la atención esto ya que algo así no ha pasado en PlayStation hasta ahora. Podrás jugarlo desde el día 4 de agosto, fecha en la cual también hará su debut en Steam.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Siguiendo inmediatamente los dramáticos eventos de Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered te sumerge en una apasionante aventura de acción en donde debes enfrentarte a una nueva y mortal amenaza que llevará el mundo al borde del colapso.

La campaña single-player ha sido remasterizada completamente con texturas mejoradas, renderizado basado en la física, iluminación de alto rango dinámico y mucho más. Redescubre clásicas misiones como Cliffhanger, The Gulag y Whiskey Hotel cuando te vuelvas a unir a Soap, Price, Ghost y el resto del equipo Task Force 141 en una lucha global para restaurar el orden mundial.

Puedes comenzar a jugar este título desde mañana 28 de julio.





