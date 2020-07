Twitch: Pokimane revela cuánto cuesta para ella ser streamer [VIDEO]

Imane Pokimane Anys es la streamer femenina más popular en Twitch. Tiene alrededor de 8,300 suscriptores, lo que significa que gana un mínimo de $ 20,750 por mes, o $ 250,000 por año, solo de sus suscripciones de Twitch.

También obtiene ingresos por publicidad y donaciones por sus transmisiones en vivo, y tiene un acuerdo de transmisión con Twitch que probablemente valga siete cifras por año. De hecho, Pokimane tuvo un promedio de 11,000 espectadores durante una transmisión en vivo reciente a pesar de que no usaba una cámara.

Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que el dinero mencionado anteriormente no es pura ganancia. Pokimane reveló recientemente que gasta mucho dinero cada mes para mantener su carrera de transmisión funcionando con éxito.

"people don't watch you for your personality or your gameplay"



>just averaged 11k+ viewers with no cam, late at night, and with a 10s delay.



🙂