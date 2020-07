PlayStation 5: fotos de la carcasa aparecen tomadas en fábrica

El tiempo no se detiene para nadie y las festividades de fin de año cada vez están más cerca. PlayStation 5 se disputará a fin de año ese puesto de honor debajo del árbolito de navidad en muchos hogares para darle inicio a una nueva generación de consolas y seguir con su legado en la industria de los videojuegos.

A través de un thread en el foro chino A9VG, unas fotos de la carcasa de PlayStation 5 se dejan ver sin el resto de su valioso contenido. Estas fotos hasta podrían sugerir lo que nos espera en cuanto a la personalización de nuestra consola.

El "cazador de ofertas" relacionadas a los videojuegos, Wario64, compartió con sus seguidores las fotos posteadas en el foro A9VG. De las originales 3 fotos, se tomó la molestia de añadir una más para tenerla como referencia de su posición en el armado de la PlayStation 5.

En la serie de imágenes podemos ver que un papel, con unas cuadrículas, se encuentra sobre la carcasa. Nos imaginamos que la presencia de este elemento es intencional, como para que la tengamos en cuenta al momento de calcular el tamaño de la consola en relación a la hoja tamaño A4 (210 x 297mm.).

Unos ganchos en la parte interna nos parecen indicar que podríamos cambiar de carcasa en el futuro. De ser esto una realidad, y el retiro de la carcasa es lo suficientemente sencillo para el usuario, sería bien recibido y no estaríamos en la obligación de adquirir toda una consola para tener nuestro color favorito.

Some pics of the PlayStation 5 shell (added official PS5 photo for comparison) https://t.co/hBwmwoNOQd pic.twitter.com/IIhxJljmS3