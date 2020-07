StarCraft II celebra sus 10 años con una gran actualización [VIDEO]

StarCraft II está de cumpleaños, pues el 27 de julio se celebra su 10mo aniversario desde su lanzamiento en el año 2010. Su anuncio se hizo en el año 2007 durante la convención Blizzard Worldwide Invitational en Corea del Sur.

Este título RTS (Estrategia en tiempo real) nos pone al mando de una de las tres razas disponibles Terran, Protoss o Zerg con las que deberemos construir nuestra base, expandirla y eliminar a nuestro oponente. Su modo más conocido y popular es el enfrentamiento de 1 vs 1.

La actualización de los 10 años de StarCraft II

Tras su lanzamiento llamado Wings of Liberty, este videojuego se pudo actualizar con las expansiones Heart of the Swarm y Legacy of the Void que finalizó la historia de la saga. Sin embargo, Blizzard mantuvo actualizado el juego constantemente añadiendo más elementos.

Hace unos años lo puso en "Free to Play" pero limitado con algunos capítulos, los demás tendrías que pagarlos para poder jugarlos. Ahora en este 2020 prepararon una gran actualización que trae consigo lo siguiente:

El parche 5.0.0 entre lo más destacado trae lo siguiente:

Nuevos mapas creados por la comunidad

Direct Strike

Defensa de torres de escuadrón

StarCrafts

Odisea

Mapas de jerarquía creados por los jugadores

Mejoras del editor y nuevas características

Gracias al nuevo editor de mapas de Warcraft III, han decidido añadir diferentes elementos de este al de StarCraft II, mejorándolo con características más intuitivas que muchos editores veteranos y nuevos van a apreciar.

Campañas personalizadas

Han añadido en "Arcade" el nuevo género de mapas "los mapas de campaña". Ahora, al completar un mapa se cargará de inmediato al siguiente, para que el jugador no tenga que hacerlo manualmente.

Nuevos logros de campaña

Las campañas Wings of Liberty, Heart of the Swarm, Legacy of the Void y hasta las misiones de Nova: Operación Sigilo recibirán nuevos logros. Con esto podrás revivir nuevamente la historia de SC2 y conseguir el nuevo comentarista Stone tras conseguir todos los 84 logros.

Talentos de prestigio para comandantes cooperativos

Añaden talentos de maestría para los comandantes cooperativos como recompensa para todos los jugadores que deseen personalizar más su juego.

Mejoras de juego



Foto: Blizzard

Han escuchado los comentarios de la comunidad y sus sugerencias, así que han añadido algunos detalles importantes a tus partidas:

Cuenta atrás para iniciar el cronómetro : antes que vuelva a reanudarse una partida o se de inicio, aparecerá un contador para prepararnos.

: antes que vuelva a reanudarse una partida o se de inicio, aparecerá un contador para prepararnos. Elección de servidor en salas personalizadas: crear una sala privada, te permitirá elegir el servidor donde quieres jugar con tus amigos o jugadores más lejanos.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!