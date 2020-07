El trailer de GTA San Andreas en Unreal Engine 4 ya no está disponible

La emoción que generó el tráiler de GTA San Andreas en Unreal Engine 4 realizado por un grupo de desarrolladores latinoamericanos amantes del juego de Take Two no duro mucho.

Resulta que, Take Two decidió dar de baja a este tráiler el cual ya no se encuentra disponible en el canal oficial de Youtube del equipo de desarrolladores encargados de esta ardua tarea.

Foto: Tarreo

Esta información fue confirmada por ArcadiaSquad, encargados del desarrollo de este remake, quienes mostraron la fotografía que muestra el reclamo realizado por los dueños de Rockstar y por ende, del juego.

No es la primera vez

Lamentablemente, no es la primera vez que Take Two realiza este tipo de actos en contra de desarrolladores independientes. Si retrocedemos un par de años atrás, exactamente en el 2017, Take Two realizó una serie de actos para que OpenIV, un grupo que ayudaba a la creación de mods para juegos de Rockstar como Grand Thef Auto IV, Max Payne y GTV V, cesara de sus operaciones a través de una denuncia que, obligó a cerrar el proyecto al 100%.

Por otro lado, ArcadiaSquad ha tenido que cesar operaciones pues, ellos brindaron sus nombres completos arriesgándose a que Take Two tome acciones legales en su contra en caso decidan seguir con el proyecto.

¿Qué pasará con el proyecto?

Realmente, no se tiene ni la más mínima idea de lo que pasará con el proyecto de ArcadiaSquad. Lo más probable es que el grupo de desarrolladores latinos abandonen el proyecto por temor a una represalia legal.

Por su parte, Take Two parece no tener ninguna intención de hacer un remake o un remastered de este juego que salió para Playstation 2 y Xbox y que nos regaló tantas horas de diversión.

