PlayStation 4: descarga gratis Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered desde hoy

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered se une a la lista de juegos gratis para los usuarios suscritos a PlayStation Plus. Este juego, que se lanzó originalmente en marzo de este año, es un remaster de uno de los first-person shooters más importantes de la pasada generación de consolas. Solo que ahora se ve mejor que nunca.

Apenas lo agregues a tu biblioteca el juego será tuyo para siempre, claro, siempre y cuando tengas activa tu suscripción a PlayStation Plus. El proceso de descarga es fácil y podrás hacerlo de dos maneras de acuerdo al lugar en el que te encuentres.

¿Cómo descargo gratis Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered?

Existen dos formas. El primer método es usando la función de búsqueda en la PlayStation Store desde tu consola. Este es el método más sencillo e iniciará la instalación automáticamente. Solamente deberás esperar el momento en el que la tienda se actualice, algo que suele ocurrir durante el inicio de la tarde.

El segundo método es mucho más sencillo. Solamente involucra ir a este enlace que te llevará a la versión web de la tienda de PlayStation. Una vez ahí solamente deberás hacer click al botón de "Add to cart" y el juego será tuyo. Posteriormente deberás ir a tu consola para iniciar la descarga propiamente dicha.

Si bien la imagen no muestra ese botón, porque ya lo adquirí antes, a ustedes sí les debería aparecer la opción de añadir al carrito de compras.



Foto: captura PC

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Siguiendo inmediatamente los dramáticos eventos de Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered te sumerge en una apasionante aventura de acción en donde debes enfrentarte a una nueva y mortal amenaza que llevará el mundo al borde del colapso.

La campaña single-player ha sido remasterizada completamente con texturas mejoradas, renderizado basado en la física, iluminación de alto rango dinámico y mucho más. Redescubre clásicas misiones como Cliffhanger, The Gulag y Whiskey Hotel cuando te vuelvas a unir a Soap, Price, Ghost y el resto del equipo Task Force 141 en una lucha global para restaurar el orden mundial.





