FIFA 20: Comienza Pre-Season y vuelven los TOTY [FOTOS]

Un nuevo evento ha llegado a FIFA 20 y trae consigo muchas novedades, principalmente vinculados al FIFA 21. ¿Cómo es eso? Si bien EA Sports no quiso dar más detalles (por ahora), deberás jugar para obtener recompensas en la próxima edición.

Hasta el momento, se sabe que los TOTY (Team of the Year) estarán nuevamente disponibles en sobres y vuelven los enfrentamientos de la Champions League. Un plus: Federico Valverde en SBC.

Legó Pre-Season (Pre-temporada, en español) a FIFA 20. Tras el éxito que obtuvo Summer Heat, este nuevo evento promete acaparar todas las miradas y que los 'gamers' vuelvan a jugar Division Rivals y FUT Champions.

[FOTO: TodoUltimateTeam]

Las recompensas de FUT Champions serán ahora más atractivas dependiendo del nivel que quedes, sumado a que vuelven los enfrentamientos de Champions League. Por ejemplo, si logras un Elite 1 o 3, el paquete de tres jugadores 'Best Of' será reemplazado por el artículo de 3 jugadores TOTSSF de las cinco grandes ligas de Europa.

Por último, EA Sports sacó un SBC de Federico Valverde, quien figura con 93 media, con unas brutales estadísticas. ¿Qué piden? Solo una plantilla de 83 con 60 de química. ¡Un regalo!

Eso es todo lo que sabe (por ahora) de Pre-Season, que promete destronar a Summer Heat. Por último, Kevin de Bruyne TOTY y Alexander-Arnold TOTY aparecen en el 'Equipo de la Semana'.