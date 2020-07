Gundam Extreme VS. Maxiboost ON: conoce el modo single player

Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON, a diferencia de otras entregas, tendrá un nuevo modo para un solo jugador. Hoy, al ser la fecha de lanzamiento oficial en PlayStation 4, los jugadores podrán superar misiones desbloqueables enfrentando a poderosos jefes. Este nuevo contenido para un jugador se suma al modo en línea de toda la vida que permite a los usuarios luchar con pilotos en todo el mundo.

Este frenético juego de peleas entre Mobile Suits de la legendaria franquicia Gundam cuenta con una enorme cantidad de seguidores en locales arcade japoneses y también en consolas PlayStation. Esta última entrega se basa en la segunda versión arcade de Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost y nos trae una enorme cantidad de contenido.

Acerca de Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON

Ambientado en el universo mundialmente icónico de Gundam, este título le permitirá a los jugadores llevar el combate PVP 2 contra 2 al siguiente nivel con Mobile Suits, abarcando toda la historia de la franquicia. En total, Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON, presenta más de 185 unidades jugables de 36 iteraciones diferentes de Gundam, cada una con habilidades únicas diseñadas para acoplarse al estilo de juego de cualquier fan. Los jugadores pueden elegir entre tres Sistemas EX Burst diferentes: “Fighting Burst, Extend Burst y Shooting Burst”, para coordinarse con aliados y arrasar con todo lo que se para (o vuela) en su camino.

Mobile Suit Gundam es una serie longeva que no solamente involucra series animadas, sino también mangas, novelas gráficas, foto novelas y más. Las series presentes en este videojuego serán:

-Mobile Suit Gundam.

-Mobile Suit Zeta Gundam.

-ZZ Gundam.

-Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack.

-Mobile Suit Gundam F91.

-Victory Gundam.

-Mobile Fighter G Gundam.

-Mobile Suit Gundam Wing.

-Gundam Wing: Endless Waltz.

-After War Gundam X.

-Turn A Gundam.

-Mobile Suit Gundam SEED.

-Gundam SEED Destiny.

-Mobile Suit Gundam 00.

-Mobile Suit Gundam 00 -A wakening of the Trailblazer-.

-Gundam Unicorn.

-Mobile Suit Gundam AGE.

-Gundam Reconguista in G.

-Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans.

-Gundam Build Fighters.

-Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket.

-Gundam: The 08th MS Team.

-Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory.

-MS IGLOO.

-Mobile Suit Gundam Thunderbolt.

-Crossbone Gundam.

-Mobile Suit Gundam Side Story: The Blue Destiny.

-Char’s Counterattack – Beltorchika’s Children.

-Mobile Suit Gundam SEED ASTRAY.

-Mobile Suit Gundam SEED C.E. 73 -STARGAZER-.

-Gundam Sentinel.

-Mobile Suit Gundam: Hathaway’s Flash.

-Gundam: Mobile Suit Variation.

-Mobile Suit Gundam 00V.

-Gundam Build Fighters A-R.

-Gundam EXA.

Ningún fanático de Gundam debe permitirse el perderse de Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON ya que, como podemos ver, el juego estará repleto de mobile suits y estamos seguros que tu favorito se encuentra entre ellos. Nos vemos en el campo de batalla.

